Москва выпустит городские облигации сроком на 3 года и 5 лет

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Правительство Москвы приняло постановление об утверждении решений об эмиссии 72-го и 73-го выпусков облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в столичном департаменте финансов.

Документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, Москва имеет статус первоклассного заемщика. Впервые столицы прибегла к заимствованиям в 1997 году.

— За это время город ни разу не допустил просрочки по обслуживанию долговых обязательств и погашению государственного долга, что способствовало формированию высокого уровня доверия инвесторов, — отметила Зяббарова.

В последний раз город размещал облигации в 2013 году объемом 29,7 миллиарда рублей. С 2011 по 2021 год долг Москвы уменьшился в десять раз — с почти 300 до 30 миллиардов рублей — и по состоянию на 6 апреля текущего года составляет 1,1 процента от годового объема доходов бюджета. Он представлен одним выпуском государственных облигаций со сроком погашения в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы утвердило решения об эмиссии двух выпусков облигаций общим объемом 140 миллиардов рублей. Согласно документу, общий объем выпуска № 72 составит 70 миллиардов рублей. Срок обращения облигаций — с 27 апреля 2021 года по 22 апреля 2024 года. Общий объем выпуска № 73 также составит 70 миллиардов рублей, а срок обращения облигаций — с 27 апреля 2021 года по 20 апреля 2026 года.

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