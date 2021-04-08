Названы экологические акции, к которым может присоединиться каждый

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Ряд экологических акций каждый год проводят в России и мире. Целью этих мероприятий является желание привлечь внимание широкой общественности к проблемам окружающей среды.

Час Земли

На данный момент это самая масштабная и популярная акция. В России она проходит с 2009 года. Каждый март Всемирный фонд дикой природы предлагает жителям планеты выключить все электроприборы на один час. Этот жест, конечно, является символическим. Он обращает внимание на то, что нужно бережно и разумно относиться к потреблению ресурсов Земли. За годы проведения этой экологической акции она успела превратиться в эффектное мероприятие, когда тысячи памятников архитектуры перестают подсвечивать.

Например, в России отключают подсветку Кремля и Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, невских мостов, Петропавловской крепости, Эрмитажа и других крупных объектов. На данный момент участниками акции являются более 180 стран мира.

Всемирный день посадки леса

Этот неофициальный праздник поставил своей целью обратить взор людей на проблему восстановления утраченных лесов. Добровольцы, вдохновляясь, также помогают в озеленении городских и пригородных территорий.

День посадки леса в России впервые отметили в 2011 году. Именно этот год был провозглашен Международным годом лесов. По результатам одноименной акции было высажено около 25 миллионов саженцев на площади в семь тысяч гектаров, отмечает ФАН.

День без автомобиля

По всему миру 22 сентября проводится еще одна значимая экологическая акция — День без автомобиля. Ее целью является желание донести до граждан идею о том, что нужно как можно меньше пользоваться личным транспортом, загрязняющим городской воздух.

Для того чтобы поддержать данную акцию, ничего сложного делать не нужно. Нужно хотя бы один раз в год пересесть с личного авто на альтернативные виды транспорта.

Среди важных экологических акций также названы проект «Посади лес», День очистки водоемов и Марш парков.

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