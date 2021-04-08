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Жители подмосковного Дмитрова заметили сбежавших от волонтеров песцов
Фото: pixabay.com

Жители подмосковного Дмитрова заметили сбежавших от волонтеров песцов

Елена Фролова

Животные

Песцы были замечены в подмосковном Дмитрове. По предварительной информации, животные сбежали от волонтеров, которые выкупили их на дагестанской звероферме, чтобы спасти зверей от убоя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Как рассказал глава ведомства Андрей Разин, всех сбежавших песцов нужно найти как можно быстрее. Дело в том, что они могут не выжить в подмосковном климате. Пока неизвестно, были ли животные привиты от бешенства.

— Обычно песцы являются переносчиками заболевания так же часто, как лисы. К тому же эти звери агрессивны и небезопасны для человека, — пояснил Андрей Разин.

Жителей региона предупредили о том, что к животным нельзя близко подходить, прикармливать или пытаться поймать их. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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Московская областьволонтерыпесец
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