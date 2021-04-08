Москвичи воспользовались онлайн-сервисом об очереди на жилье более 100 тысяч раз

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

С ноября 2019 года жители столицы более 100 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом «Информация об очередности граждан, состоящих на жилищном учете». Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.

По словам руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, сервис позволяет узнать не только свое место в очереди на получение жилья по договору социального найма, но и посмотреть очередность по выбранным программам. Также эта услуга показывает дату последней перерегистрации учетного дела и количество членов семьи, состоящих на жилищном учете. В настоящее время там насчитывается около 48 тысяч семей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Гаман отметил, что на жилищный учет могут встать малоимущие граждане, проживающие Москве не менее десяти лет, если на каждого из членов семьи приходится менее десяти квадратных метров площади жилья.

Читайте также: Хуснуллин заявил, что в РФ не увеличилось число обманутых дольщиков