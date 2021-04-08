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«Хороший человек»: посиделки с алкоголем двух соседей закончились убийством
Фото: mos.ru / Максим Денисов

«Хороший человек»: посиделки с алкоголем двух соседей закончились убийством

Ростислав Зубков

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Окская улица Карта всех событий

Встреча двух соседей закончилась трагедией. Между мужчинами разгорелась ссора, переросшая в драку, в ходе которой один из оппонентов убил другого. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 8 апреля, сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», о драке, которая произошла в квартире дома на улице Окской, сообщила в полицию жена одного из мужчин. Она рассказала, что ее муж избивает соседа, с которым он до этого распивал спиртные напитки.

К моменту прибытия на место происшествия правоохранителей и скорой помощи мужчина был уже мертв. По предварительным данным, мужчина умер от множественных телесных повреждений.

Супруга подозреваемого в убийстве, которая в настоящий момент находится в декретном отпуске, в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» подтвердила факт убийства.

— Да, было убийство, но непредумышленное, в ходе драки. Мой муж нормальный человек, воспитывает двоих детей. Любой может охарактеризовать его как адекватного человека, — заключила женщина.

Ранее «ВМ» сообщала, как 47-летний мужчина убил своего брата из-за различий в мировоззрении.

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