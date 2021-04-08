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Регулятор ЕС добавил информацию о тромбозах в описание вакцины AstraZeneca
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Регулятор ЕС добавил информацию о тромбозах в описание вакцины AstraZeneca

Никита Абрамов

Здоровье

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) добавило информацию о тромбозах в описание вакцины против COVID-19 AstraZeneca. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба агентства.

— Сочетание тромбозов и тромбоцитопении, в некоторых случаях сопровождающееся кровотечением, в очень редких случаях наблюдалось после вакцинации препаратом Vaxzevria (ранее известной как вакцина AstraZeneca), — говорится в сообщении.

Отмечается, что медработники, которые проводят вакцинацию, обязаны сообщать даже о редких побочных явлениях, а также инструктировать прививающихся о действиях при таких симптомах как: одышка, боль в груди, отек ног, постоянная боль в животе, сильные и постоянные головные боли, помутнение зрения, синяки на коже вне места вакцинации, РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) допускает возможность появления тромбоза из-за вакцины от коронавируса АstraZeneca. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения допустила связь между вакцинацией и образованием тромбов.

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