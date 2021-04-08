Коммунальные службы Москвы проведут противогололедную обработку в ночь на 9 апреля

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Коммунальные службы столицы в ночь на 9 апреля при необходимости проведут противогололедную обработку дорог в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным синоптиков, в четверг, 8 апреля, после 21:00 и до утра пятницы, 9 апреля, в столице местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса.

Городские службы постоянно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков. Бригады ГУП «Мосводосток» дежурят в местах возможных временных скоплений воды.

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