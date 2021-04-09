Климатолог дал прогноз на лето в европейской части России
Летом на европейской части России будет теплее, чем обычно. Такой прогноз дал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов
— Я смотрел недавно сезонные прогнозы ведущих европейских центров, и они говорят, что лето на европейской территории и в западной части России в целом будет чуть выше нормы. Не экстремально жарким, но теплым — теплее, чем обычно, — сообщил он.
При этом специалист отметил, что говорить о погоде летом можно только гипотетически, так как оправданность сезонных прогнозов всегда небольшая.
Также Семенов добавил, что к концу недели ожидается сильное потепление и «резкий переход к майской погоде», передает издание «Лента.ру».
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