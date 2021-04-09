Климатолог дал прогноз на лето в европейской части России

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Летом на европейской части России будет теплее, чем обычно. Такой прогноз дал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов

— Я смотрел недавно сезонные прогнозы ведущих европейских центров, и они говорят, что лето на европейской территории и в западной части России в целом будет чуть выше нормы. Не экстремально жарким, но теплым — теплее, чем обычно, — сообщил он.

При этом специалист отметил, что говорить о погоде летом можно только гипотетически, так как оправданность сезонных прогнозов всегда небольшая.

Также Семенов добавил, что к концу недели ожидается сильное потепление и «резкий переход к майской погоде», передает издание «Лента.ру».

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