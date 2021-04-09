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Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея отправится в «Трудный поход»
Фото: youtube.com / Bloomberg TV Markets and Finance

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея отправится в «Трудный поход»

Анастасия Волоснова

В мире

Партийные организации Северной Кореи на всех уровнях встанут на путь сурового «Трудного похода», который ранее применялся во время экономического кризиса и голода в стране в 1990-х годах. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Трудовой партии КНДР (ТПК) Ким Чен Ын, сообщили в Центральном телеграфном агентстве.

По словам лидера КНДР, меры должны облегчить страдания народа. «Трудный поход» будет обеспечивать материальными и культурными благами население, которое верило в правящую партию и следовало за ее идеями в течение долгих лет.

Ким Чен Ын заявил, что «Трудный поход» станет еще более суровым планом, к которому должны присоединиться все партийные деятели, в частности, Центральный комитет партии. Лидер страны подчеркнул, что случайность не поможет Северной Корее, и нужно надеяться только на самих членов ТПК.

Ранее Ким Чен Ын объяснял, что пятилетний план развития страны в сфере экономики провалился из-за санкций США и Южной Кореи, передает РИА Новости.

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Северная КореяКим Чен ЫнКНДР
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