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Белоруссия возбудила уголовное дело по факту геноцида во время ВОВ
Фото: Pixabay / jorono

Белоруссия возбудила уголовное дело по факту геноцида во время ВОВ

Анастасия Волоснова

В мире

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту геноцида населения страны во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед

В марте 2021 года после совещания с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Швед заявил о планах прокуратуры возбудить уголовное дело по данному факту.

— В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси, — пояснил Швед.

Швед сообщал, что в рамках расследования уголовного дела встанет вопрос о выдаче некоторых живых преступников другими странами, пишет РИА Новости.

Ранее КГБ Белоруссии внес Тихановскую в список причастных к терроризму лиц.

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