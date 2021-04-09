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«Космический диктант» пройдет в Московской области
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

«Космический диктант» пройдет в Московской области

Елена Фролова

Общество

Московская область присоединится к первому в России проекту «Космический диктант». Желающие могут стать участниками этого масштабного мероприятия, которое будет приурочено к 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Диктант можно будет написать в очном и заочном форматах 11 апреля. Основной площадкой его проведения станет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Помимо этого, желающие проверят свои знания о космосе в Звездном городке, Центре управления полетами, на космодромах, в планетариях и других учреждениях.

В программу «Космического диктанта» вошли вопросы, связанные с историей космонавтики. Оригинальные задания представят космонавты Международной космической станции (МКС) и сотрудники Роскосмоса, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Стать участником этой крупной акции может каждый. Трансляция состоится в группе «Космос» в соцсети «ВКонтакте» и на официальных сайтах центра «Космонавтика и авиация» и ВДНХ.

Читайте также: Спецпроект «Мечтай, воплощай!» в честь освоения космоса запустили в Подмосковье

Московская областькосмосКосмический диктант
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