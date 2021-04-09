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Неработающий москвич лишился последних сбережений и документов в хостеле
Фото: NECHAEVA

Неработающий москвич лишился последних сбережений и документов в хостеле

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Олимпийский проспект, 20 Карта всех событий

Двое неизвестных ограбили мужчину в хостеле в центре столицы. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МВД.

Инцидент произошел в доме 20 на Олимпийском проспекте. Сообщается, что неработающий мужчина проводил вечер в хостеле. Когда он шел по коридору, к нему подошли два незнакомца. Один из них держал в руке нож, а другой начал требовать деньги и ценные вещи. Пострадавший отдал все, что у него было: мобильный телефон, 15 тысяч рублей и даже документы на свое имя. Забрав награбленное, преступники скрылись.

Правоохранители проводят проверку по данному делу.

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