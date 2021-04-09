Диетолог Бобровский: Репчатый лук улучшает самочувствие и состояние здоровья
Диетолог Андрей Бобровский рассказал о настоящем российском суперфуде — о репчатом луке, в котором содержится большое количество витаминов и микроэлементов.
Бобровский отметил, что не только экзотические фрукты и овощи могут обладать свойствами суперфуда. В частности, российский продукт — репчатый лук — считается настоящим кладезем полезных веществ, поскольку в его состав входят фитонциды.
Эксперт рекомендовал чаще употреблять продукт в свежем виде.
— Чаще всего лук поддают термической обработке, однако из-за этого он теряет полезные свойства. Данный продукт лишь в свежем виде приносит максимальную пользу, — объяснил диетолог.
Репчатый лук способствует поддержанию работы сердца, положительно воздействует на нервную систему и благотворно влияет на пищеварение. При включении в рацион этого продукта происходит улучшение функционирования головного мозга, сообщает радио Sputnik.
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