Диетолог Бобровский: Репчатый лук улучшает самочувствие и состояние здоровья

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Диетолог Андрей Бобровский рассказал о настоящем российском суперфуде — о репчатом луке, в котором содержится большое количество витаминов и микроэлементов.

Бобровский отметил, что не только экзотические фрукты и овощи могут обладать свойствами суперфуда. В частности, российский продукт — репчатый лук — считается настоящим кладезем полезных веществ, поскольку в его состав входят фитонциды.

Эксперт рекомендовал чаще употреблять продукт в свежем виде.

— Чаще всего лук поддают термической обработке, однако из-за этого он теряет полезные свойства. Данный продукт лишь в свежем виде приносит максимальную пользу, — объяснил диетолог.

Репчатый лук способствует поддержанию работы сердца, положительно воздействует на нервную систему и благотворно влияет на пищеварение. При включении в рацион этого продукта происходит улучшение функционирования головного мозга, сообщает радио Sputnik.

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