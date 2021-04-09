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Конституционный суд обязал изменить статью УК РФ для защиты жертв домашнего насилия
Фото: Pexels / RODNAE Productions

Конституционный суд обязал изменить статью УК РФ для защиты жертв домашнего насилия

Анастасия Волоснова

Общество

Конституционный суд России (КС) обязал законодательные власти внести изменения в Уголовный кодекс для защиты жертв домашнего насилия. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте КС.

Суд признал, что статья 116.1 УК РФ о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, не соответствует Конституции.

— Признать статью 116.1 УК РФ не соответствующей Конституции РФ, <…> она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость, — говорится в постановлении.

В документе также прописано, что законодательные власти должны будут внести в законодательство изменения, которые соответствуют опубликованному постановлению.

Ранее Верховный суд РФ предложил защитить жертв домашнего насилия отменой частного обвинения.

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