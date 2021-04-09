Перехватывающую парковку в составе ТПУ «Ховрино» откроют в 2022 году
Многоуровневая перехватывающая парковка появится в 2022 году на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Ховрино». Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Работы планируют завершить в первой половине года.
— Парковка на 200 машино-мест расположится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда, ее общая площадь составит более 10 тысяч квадратных метров. Водители смогут с комфортом пересаживаться с автомобиля на общественный транспорт и экономить время в пути, избегая возможных пробок, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Уже проводится вывод инженерных коммуникаций к объекту и подготовка строительной площадки, добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что ряд автобусных маршрутов изменится в Москве с 10 апреля.
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