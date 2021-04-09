Козлята и паучата появились на свет в Ленинградском зоопарке

Фото: instagram/spbzoopark

Козлята и паучата родились у питомцев Ленинградского зоопарка. Об этом сообщили сотрудники зоосада в своем Instagram.

По их словам, детеныши парнокопытных пошли своим окрасом в папу — все обладают белыми «штанишками». Однако пока посетители зоопарка не могут посмотреть на малышей. Некоторое время они вместе с мамами будут жить во внутренних помещениях. Их выпустят в вольер только, когда они станут подростками.

— За ними можно будет понаблюдать на «Детской площадке» только в мае, когда окончательно наступит теплая погода, — рассказали специалисты зоосада.

Фото: instagram/spbzoopark

Помимо этого, в Ленинградском зоопарке вылупилось порядка 300 пауков-птицеедов. По своему размеру они не больше грифеля карандаша, однако с возрастом размах их лап будет достигать 16 сантиметров, отмечают «Невские Новости».

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