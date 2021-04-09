Кросс «Лисья гора» дважды пройдет в Битцевском лесу Москвы

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Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Кросс «Лисья гора» на дистанции от двух до восьми километров организуют на кольцевой грунтовой трассе в Битцевском лесу 18 апреля и 3 октября. Об этом сообщили в департаменте спорта столицы.

Мероприятие соберет до 1,5 тысячи человек. Приглашены горожане старше 18 лет. Старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проведут раздельно.

Уточняется, что девушки в возрасте от 18 до 19 лет пробегут два километра, юноши того же возрасте и женщины от 35 лет — четыре километра. Дистанция для женщин в возрасте от 20 до 34 лет и мужчин от 35 лет — шесть километров, а мужчинам в возрасте от 20 до 34 лет предстоит пробежать восемь километров, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что беговой сезон открыли в «Лужниках» забегом «Апрель».

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