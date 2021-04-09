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Московскому школьнику дали условный срок за хранение бомбы
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Московскому школьнику дали условный срок за хранение бомбы

Анастасия Колоскова

Происшествия

Тушинский районный суд столицы приговорил московского школьника, у которого была найдена самодельная бомба, к 2 годам 3 месяцам условно. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 9 апреля, сообщилпресс-секретарь суда.

Как уточняется в сообщении, прокуратура просила для обвиняемого 2,5 года условно и штраф в размере 10 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года школьника, которому на тот момент было 14 лет, задержали по подозрению в изготовлении взрывного устройства в квартире дома на улице Свободы. Пресненский суд арестовал молодого человека. Ему предъявили обвинение в изготовлении бомбы. Подросток провел в СИЗО около года. В октябре 2019-го его отпустили под домашний арест, запретив ему покидать дом в ночное время, а также пользоваться интернетом и общаться со свидетелями.

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