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Приезжего мужчину задержали за угон иномарки на юге Москвы
Фото: Moscow-live

Приезжего мужчину задержали за угон иномарки на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Елецкая улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали 41-летнего приезжего мужчину, который подозревается в угоне иномарки в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 9 апреля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

Замначальника уточнила, что с заявлением о пропаже автомобиля марки Hyundai в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что оставила машину стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей у одного из домов на Елецкой улице.

Оперативники задержали подозреваемого на Воронежской улице. Стражам порядка удалось установить, что мужчина, проникнув в автомобиль, отогнал его в гаражный бокс. Там он заменил на машине государственные регистрационные знаки и таблички с VIN-номером.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда подозреваемый будет дожидаться под стражей, отметила Екатерина Гузь. По ее словам, сотрудники полиции в настоящее время проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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