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Теологию включили в номенклатуру научных специальностей России
Фото: pixabay.com

Теологию включили в номенклатуру научных специальностей России

Елена Фролова

Общество

Приказ Министерства науки и высшего образования России о введении в действие новой номенклатуры научных специальностей зарегистрирован Минюстом РФ. В перечень отраслей знания добавлена теология.

В свою очередь в официальном заявлении Русской православной церкви отметили, что новая номенклатура оказалась «отражением поступательного развития теологии» в нашей стране. Уточняется, что в работе над новым списком принимали участие ученые и специалисты РАН, ведущие университеты, научно-исследовательские институты и 46 экспертных советов Высшей аттестационной комиссии.

— Несмотря на то, что до революции в нашей стране не было сомнений, что богословие не является «уделом священнослужителей», советская «научно-атеистическая» инерция на протяжении многих лет делала все, чтобы не допустить теологию в так называемую номенклатуру научных специальностей, — пояснил эксперт в области религии Михаил Тюренков.

По его словам, даже в странах Запада нет ни одного классического университета, где бы не было кафедры теологии, отмечает «Царьград». Лишь несколько лет назад в России ее включили в классификатор научных специальностей. После чего появилась возможность получать высшее теологическое образование.

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