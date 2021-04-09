РФС получил от ФИФА беспроцентный заем в период пандемии

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В 2020 году Российский футбольный союз (РФС) получил финансовую помощь от ФИФА. Об этом говорится в отчете РФС.

Отмечается, что в период пандемии коронавирусной инфекции, когда много матчей было перенесено или отменено, РФС получил беспроцентный заем на пять миллионов долларов.

Также организации перечислили миллион долларов в качестве помощи для покрытия расходов на противодействие коронавирусу и поддержку женского футбола, сообщает Интерфакс.

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