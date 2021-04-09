Диетолог назвала БАДы, которые могут помочь при похудении

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Неправильно составленный рацион при диете может обернуться для человека больничной койкой. Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко призвала всех мечтающих о стройном теле отказаться от насилия над собой. По ее словам, сбросить вес можно, правильно используя биологически активные добавки (БАД).

Речь идет о тех БАДах, которые улучшают работу митохондрий — энергетических станций клеток. А всевозможные фиточаи, например, не принесут ничего, кроме мочегонного и слабительного эффекта. Не рекомендуется выбирать препараты на основе сибутрамина: у них масса побочных эффектов. Это вещество угнетает центр голода и просто вызывает ложное ощущение насыщения.

— Нужно, чтобы глюкоза и жир в митохондриях превращались в энергию. Для этого нам понадобятся L-карнитин, коэнзим Q10 и магний. А если мы возьмем магний в форме малата, то есть соединенного с янтарной кислотой, то янтарная кислота как раз и поспособствует тому, что глюкоза будет превращаться в энергию, — цитирует Инну Кононенко портал 5-tv.ru.

Диетолог рекомендует принимать улучшающие работу митохондрий вещества в первой половине дня. Если употребить такие БАДы вечером, можно вызвать бессонницу.

Ранее диетолог рассказала, чем можно заменить вредные сладости.

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