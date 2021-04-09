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Москвичам напомнили об опасности выхода на лед
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичам напомнили об опасности выхода на лед

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, 7-й Ростовский переулок, 11 Карта всех событий

Спасатели достали из Москвы-реки тонущую женщину. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Инцидент произошел в районе Бородинского моста. Пострадавшая находилась в 15 метрах от берега. Спасатели достали женщину из воды и передали врачам для оказания помощи.

Жителям столицы напоминают, что выход на лед может стать причиной несчастного случая.

Напомним, инцидент произошел рядом с домом 11 в 7-м Ростовском переулке.

Читайте также: Спасатели оказали помощь женщине на дрейфующей льдине в Москве

Москва-рекаспасателитонущая женщина
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