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В парке «Патриот» отметят три праздника
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В парке «Патриот» отметят три праздника

Ольга Маркова

Культура

День космонавтики, День войск ПВО и День специалиста радиоэлектронной борьбы отпразднуют 10 апреля в парке «Патриот». На территории парка пройдут мастер-классы, выставки, тематические экспозиции и динамический показ.

В начале мероприятия пройдет запуск воздушных шаров. Затем зрителей пригласят на мастер-класс «Радиоэлектронная борьба» и выставку технических средств радиоэлектронной борьбы. В течение дня можно будет принять участие в мастер-классе на мобильном тренажере 9Ф676-2 (машина ПВО).

Кроме того, состоятся живой урок «Войска ПВО: от создания до современности», показательные выступления ВДВ и демонстрационные показы боевой машины войск РЭБ и боевой машины 72В6 «Панцирь-С» войск ПВО в действии.

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Парк «Патриот»праздникДень космонавтики
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