Чернышенко заявил, что до конца года все российские школы подключат к интернету

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Все российские школы подключат к интернету до конца 2021 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в пятницу, 9 апреля.

— До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 733 школы, — рассказал он.

Это позволит уложиться в сроки, заложенные в нацпрограмму «Цифровая экономика». Необходимую IT-инфраструктуру во всех школах страны сформируют, по словам Чернышенко, к 2024 году. Достижение обеих задач позволит обеспечить равный доступ к качественному образованию вне зависимости от места проживания, приводит слова вице-премьера ТАСС.

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