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Ученые выявили способность собак ревновать своих хозяев
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Ученые выявили способность собак ревновать своих хозяев

Виктория Родимкина

Животные

Новозеландские ученые из Оклендского университета провели исследование, которое показало, что собаки могут ревновать своих хозяев.

Эксперты провели эксперимент с участием 18 собак и их владельцев. Добровольцев поместили в две разные комнаты, в одной из которых был флисовый цилиндр, а в другой — реалистичное чучело собаки.

Люди должны были взаимодействовать с предметами, а их собаки наблюдали за этим через специальный экран. При этом питомцы, владельцы которых играли с якобы чужой собакой, проявляли признаки ревности, а собаки играющих с геометрической фигурой людей не проявляли никаких эмоций.

Ученые считают, что собаки проявляют ревность. Это является доказательством того, что они могут мысленно представлять вызывающие ревность социальные взаимодействия, сообщает журнал Psychological Science.

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