Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Фото: mil.ru

Российский истребитель Миг-31 был поднят в воздух над Тихим океаном для перехвата самолета-разведчика RC-135, принадлежащего Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщили в национальном центре управления обороной России в субботу, 10 апреля.

Уточняется, что Миг-31 был поднят в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы России.

— Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана, — пояснили в сообщении.

В ведомстве отметили, что после того как иностранный самолет развернулся от госграницы РФ, российский истребитель благополучно вернулся на базу.

При этом полет российского экипажа выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не было допущено, передает сообщение РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

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