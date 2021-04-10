Клинические испытания новой вакцины от коронавируса одобрили в Китае

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Власти Китая разрешили проводить исследования на людях третьей вакциной от коронавируса, которая была произведена фармацевтической компанией Sinopharm. Об этом сообщила пресс-служба компании в субботу, 10 апреля.

— Вакцина от коронавируса получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов, — заявили в сообщении.

В Sinopharm уточнили, что это уже третий препарат, который был разработан специалистами компании. При этом технические характеристики вакцины отличаются от предыдущих. Две другие были инактивированными, то есть в компоненте находился «убитый» вирус, а новая — рекомбинантная. При ее создании не использовались живой вирус или другие инфекционные материалы, сообщает РБК.

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