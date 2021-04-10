Плачущая Муцениеце порассуждала о звездах на Мальдивах

Фото: Youtube / Agata Muceniece

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в разделе Stories своего Instagram видеоролик, в котором бессвязно порассуждала о звездах, сокрушившись о том, что она ничего в них не понимает.

В настоящий момент знаменитость отдыхает на Мальдивах. Что подтолкнуло актрису на философствования под открытым ночным небом, остается загадкой.

— Я шла по мосту. Я понимаю, как это несправедливо, я не могу с этим смириться. Я смотрю на эти звезды: во-первых, они на Мальдивах в 300 раз виднее, чем в Москве, они настолько яркие! Я их так отчетливо вижу, каждую звездочку. Они образуют между собой разные формы, они на разной ширине-долготе друг от друга, по разным системам координат. Это несправедливо, что я не знаю. Почему я так сильно хочу знать, но не знаю, и никто эти знания не может дать — ни книги, ни телескопы. Все так примитивно, что никто не отвечает на мои вопросы, — сбивчиво продекламировала Муцениеце.

Фолловеры обратили внимание, что актриса выглядела в этот момент не совсем адекватно. Они высказали предположения, что Агата была чем-то взволнована или находилась под действием каких-либо веществ.

Сама актриса на следующий день никак не прокомментировала ночные размышления о высоком.

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