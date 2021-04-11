В Турции опровергли ужесточение правил въезда в страну

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Требования к лицам, въезжающим на территорию Турции, не менялись, вопреки сообщениям средств массовой информации. Об этом рассказали в управлении гражданской авиации Турции.

Согласно появившимся ранее сообщениям, при въезде на территорию Турции отныне якобы требуется предоставлять результат анализа на коронавирусную инфекцию строго в бумажном виде, с синей печатью.

Однако власти Турции подчеркнули, что изменения в правила въезда из России в не вводились, сохраняются прежние требования.

Кроме того, власти Турции опровергли приостановку авиасообщения между Турцией и Россией.

— Российские власти в ходе переговоров уведомили нас, что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов, — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости новых мер от волны COVID-19 из Европы. Вслед за этим появились сообщения, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обсудит на заседании с участием Министерства транспорта, Росавиации и Роспотребнадзора вопрос ограничения полетов в Турцию.

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