Неизвестные обокрали московского пенсионера на 1,5 миллиона рублей

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Сотрудники столичных правоохранительных органов разыскивают преступников, укравших со счетов пожилого жителя Москвы свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 11 апреля, рассказали в московском главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, в полицию обратился пенсионер 1945 года рождения и заявил о краже денежных средств с его банковских счетов. Некое лицо неустановленным способом похитило со счетов банковских карт 1 515 780 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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