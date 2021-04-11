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Неизвестные обокрали московского пенсионера на 1,5 миллиона рублей
Фото: МВД

Неизвестные обокрали московского пенсионера на 1,5 миллиона рублей

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники столичных правоохранительных органов разыскивают преступников, укравших со счетов пожилого жителя Москвы свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 11 апреля, рассказали в московском главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, в полицию обратился пенсионер 1945 года рождения и заявил о краже денежных средств с его банковских счетов. Некое лицо неустановленным способом похитило со счетов банковских карт 1 515 780 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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