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Алексей Пушков оценил вероятность войны между Россией и Украиной
Фото: Пресс-служба Совфеда

Алексей Пушков оценил вероятность войны между Россией и Украиной

Никита Абрамов

Внешняя политика

Сенатор Алексей Пушков оценил вероятность войны между Россией и Украиной. По его словам конфликт маловероятен, однако могут быть провокации со стороны Киева. Об этом он заявил в воскресенье, 11 апреля.

— Провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом, — рассказал политик.

По словам Пушкова, Украина не станет начинать войну с Россией, так как их власти понимают возможные последствия конфликта. Однако сенатор отметил, что Киев Может провоцировать Москву различными видами военной активности, говорится в Telegram-канале политика.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Алексей ПушковУкраинавойна
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