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Эксперт рассказал о потерях ресторанного бизнеса из-за нехватки туристов
Фото: Алексей Орлов, Вечерняя Москва

Эксперт рассказал о потерях ресторанного бизнеса из-за нехватки туристов

Елена Фролова

Общество

Рестораны, что находятся в центре Москвы и Санкт-Петербурга, пока не смогли выйти на «допандемийный» уровень оборота. Эксперты связывают это с отсутствием туристов. Об этом сообщил основатель и генеральный директор одной из сетей ресторанов Михаил Гончаров.

— Центральные точки столицы и Петербурга по-прежнему работают с недобором 30–40 процентов от оборота. Центры городов лишены туристов, — рассказал эксперт.

По его словам, большой недобор наблюдается на популярных у путешественников Никольской улице и Невском проспекте. При этом он добавил, что заведения общественного питания, расположенные в удалении от центрального района, наоборот, уже вышли на обороты или практически подошли к тем показателям, что были у них до пандемии коронавируса, отмечает ИА «НСН».

При этом уточняется, что на фоне увеличения цен в стране рестораны вынуждены тоже повышать их. Пока это происходит в пределах десяти процентов.

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