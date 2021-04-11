Власти Египта ждут возобновления чартерных рейсов из России

Фото: pixabay.com

Власти Египта надеются на скорое возобновление Россией авиасообщения с курортами их страны. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил глава МИД арабской республики Самех Шукри.

По словам министра, в его стране ждут скорейшего возобновления рейсов из России в курортные города Египта. Шукри заверил, что египетская сторона приложила максимум усилий для обеспечения высокого уровня безопасности как в аэропортах, так и на самих курортах.

Также египетский политик отметил и антикоронавирусные меры, предпринятые в стране.

— Эти усилия способствовали притоку миллионов гостей из разных стран, которые наслаждаются здесь теплым солнцем и возвращаются домой без каких-либо заражений и последствий пандемии, — сказал глава внешнеполитического ведомства Египта.

Напомним, авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета на Синайском полуострове. В произошедшей трагедии погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года указом президента России были возобновлены регулярные рейсы в Каир. Чартерное авиасообщение с курортными городами Египта (Хургадой и Шарм-эш-Шейхом) до сих пор остается закрытым.

Читайте также: Стало известно, куда россияне хотят поехать на майские праздники