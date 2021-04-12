Агентство Fitch Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг Москвы

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Уточняется, что агентство оценило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне ВВВ со стабильным прогнозом.

— Эксперты агентства подчеркивают, что неизменность рейтинга связана в том числе с сохранением высокой устойчивости к долговой нагрузке и внешним шокам. В целом кредитный рейтинг столицы соответствует суверенному рейтингу РФ, — отметили в департаменте.

В пресс-службе также добавили, что, по мнению агентства, Москва имеет сильный социально-экономический профиль, который формируется за счет высокой концентрации производства и развитого рынка.

Столица имеет постепенно растущую базу налогообложения — налоговые поступления в течение последних четырех лет составляют в среднем 85 процентов от бюджетных доходов города.

В сообщении Fitch Ratings также говорится, что бюджетная политика Москвы обеспечивает хороший уровень гибкости по расходам за счет способности города самостоятельно финансировать капитальные вложения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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