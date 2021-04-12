Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Агентство Fitch Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг Москвы
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Агентство Fitch Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг Москвы

Виктория Родимкина

Город

Агентство Fitch Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента финансов столицы в понедельник, 12 апреля.

Уточняется, что агентство оценило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне ВВВ со стабильным прогнозом.

— Эксперты агентства подчеркивают, что неизменность рейтинга связана в том числе с сохранением высокой устойчивости к долговой нагрузке и внешним шокам. В целом кредитный рейтинг столицы соответствует суверенному рейтингу РФ, — отметили в департаменте.

В пресс-службе также добавили, что, по мнению агентства, Москва имеет сильный социально-экономический профиль, который формируется за счет высокой концентрации производства и развитого рынка.

Столица имеет постепенно растущую базу налогообложения — налоговые поступления в течение последних четырех лет составляют в среднем 85 процентов от бюджетных доходов города.

В сообщении Fitch Ratings также говорится, что бюджетная политика Москвы обеспечивает хороший уровень гибкости по расходам за счет способности города самостоятельно финансировать капитальные вложения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Инвестиционный портал Москвы посетили более 13 миллионов раз

экономикаинвестициирейтинг
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Все мнения
О проекте
Читайте нас в