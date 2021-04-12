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Библиотеки пригласили жителей столицы на квесты по книгам
Кадр из фильма «Приключения Буратино» / 1976 год

Библиотеки пригласили жителей столицы на квесты по книгам

Ольга Маркова

Культура

В четверг, 15 апреля, столичные библиотеки отметят два события — появление на свет произведений Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Поэма «Божественная комедия» была написана 701 год назад. В честь знаменательной даты в Библиотеке № 89 им. Данте Алигьери пройдет программа с рассказами и квестами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Юных москвичей зовет в гости Библиотека № 221 имени Роберта Рождественского на празднование 85-летнего юбилея пьесы «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Здесь ребята примут участие в литературном квесте по мотивам сказки и вместе с героями книги отправятся на поиски золотого ключика.

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