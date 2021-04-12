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Стартовали работы по развитию территории Центра имени Хруничева в Филевской пойме
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Стартовали работы по развитию территории Центра имени Хруничева в Филевской пойме

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Новозаводская улица, 18Карта всех событий

Начались работы по развитию высвобождаемой территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева в Филевской пойме. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 12 апреля.

— На высвобождаемой территории не только строится здание НКЦ, которое станет первой и главной точкой притяжения этой территории, но и предпринимаются дальнейшие конкретные шаги, направленные на сбалансированное развитие всей Филевской поймы, — уточнил заммэра.

Он отметил, что эта территория будет интегрирована в транспортную систему столицы. Так, пояснил Андрей Бочкарев, будут построены два автомобильно-пешеходных моста через Москву-реку в Мневниковскую пойму.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на территории организуют особую экономическую зону, площадь которой составит свыше 35 гектаров. На ней разместят предприятия научно-производственного кластера, передает Комплекс градостроительной политики Москвы.

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Москва-рекастроительствоАндрей Бочкарев
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