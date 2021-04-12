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Безопасность на футбольном матче ЦСКА — «Ротор» будут обеспечивать около 1,1 тысячи человек
Фото: Twitter/ЦСКА

Безопасность на футбольном матче ЦСКА — «Ротор» будут обеспечивать около 1,1 тысячи человек

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, 3-я Песчаная улица, 2А Карта всех событий

Около 1,1 тысячи человек обеспечат безопасность на матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Ротором». Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

Встреча команд состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 12 апреля в 19:00.

Для обеспечения безопасности болельщиков во время игры будет задействовано около 1,1 тысячи человек. Среди них 650 сотрудников частных охранных организаций, более 200 военнослужащих национальной гвардии России, а также не менее 250 полицейских и бойцов ОМОНа.

Стадионы и прилегающие к ним территории заранее обследовали служебные собаки в сопровождении кинологов и представители ГУ МЧС России по Москве. Проверки проводились в целях обеспечения антитеррористической безопасности всех присутствующих на матче, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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БезопасностьматчЦСКА
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