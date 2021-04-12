Андрей Воробьев возложил цветы к памятнику «Звездные люди Земли» в Королеве

Фото: vk / Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в праздновании Дня космонавтики в Королеве. Во время мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику «Звездные люди Земли». Вместе с главой области участниками церемонии стали местные жители.

— Приятно видеть, что здесь собралось много представителей молодого поколения, а на предприятиях в области освоения космоса можно заметить подготовленных ребят, готовых дальше летать и на Луну, и на Марс, — сообщил Андрей Воробьев.

Праздник посетил и внук знаменитого советского конструктора Сергея Королева, имя которого носит город, Андрей Королев. Губернатор выразил благодарность семье Королева, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо этого, Андрей Воробьев поздравил всех, чья деятельность связана с космонавтикой. По его словам, на территории области в данной отрасли трудятся более 35 тысяч человек.

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