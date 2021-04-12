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Умер актер из сериала «Клан Сопрано»
Фото: Zuma/TASS

Умер актер из сериала «Клан Сопрано»

Анастасия Колоскова

Звезды

Американский актер Джозеф Сираво, запомнившийся зрителям по сериалу «Клан Сопрано», умер на 65-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Аллегра Окармус.

— Я была рядом с ним, когда мой дорогой отец мирно скончался сегодня утром в своем любимом доме, — написала Окармус в своем Instagram-аккаунте.

По данным портала The Independent, актер боролся с онкологическим заболеванием, однако его родственники пока не подтвердили эту информацию.

В популярном сериале о жизни мафиози Джозеф Сираво исполнил роль отца главного героя. Фильмография актера включает также такие картины, как «Путь Карлито», «Сиротский Бруклин», «Зачарованная» и другие.

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