Трамваи с увеличенным количеством мест для пассажиров запустили на северо-западе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских Карта всех событий

Новые современные трамваи запущены на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил Telegram-канал «Дептранс».

Отмечается, что трамваи «Витязь» начали работать на маршруте № 15. В новых трамваях увеличено количество мест (70 вместо 60), появились широкие проходы, позволяющие крепить велосипеды, а также информационные табло больших размеров. Кроме того, отличительная особенность «Витязей» — контурная подсветка вдоль кузова, которая привлекает внимание к транспорту даже в темное время суток.

Добавляется, что в будущем новые трамваи появятся на маршрутах № 10, 21, 28, 28к.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

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