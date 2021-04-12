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Трамваи с увеличенным количеством мест для пассажиров запустили на северо-западе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Трамваи с увеличенным количеством мест для пассажиров запустили на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, улица Зои и Александра КосмодемьянскихКарта всех событий

Новые современные трамваи запущены на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил Telegram-канал «Дептранс».

Отмечается, что трамваи «Витязь» начали работать на маршруте № 15. В новых трамваях увеличено количество мест (70 вместо 60), появились широкие проходы, позволяющие крепить велосипеды, а также информационные табло больших размеров. Кроме того, отличительная особенность «Витязей» — контурная подсветка вдоль кузова, которая привлекает внимание к транспорту даже в темное время суток.

Добавляется, что в будущем новые трамваи появятся на маршрутах № 10, 21, 28, 28к.

Трамваи с увеличенным количеством мест для пассажиров запустили на северо-западе МосквыФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

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