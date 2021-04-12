Врач объяснил, по каким критериям отбирают космонавтов

Фото: Youtube / О самом главном

Врач, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Олег Атьков заявил, что в космонавты берут очень здоровых людей, чтобы они выдержали сложности в космосе. Он объяснил, по каким критериям раньше отбирали космонавтов и каковы современные требования.

— Когда нас начинали отбирать, нас было около тысячи, потом сотни, потом десятки. Потом мы попали в клинический отдел, нас было полтора десятка. К финишной прямой осталось человек десять, — пояснил Атьков.

Вначале проходит амбулаторный этап исследований, где у человека берут анализы, потом идет стационарный этап, где исследуют реакции человека на центрифугу и прочее.

— Критерии отбора первого отряда космонавтов был такой: возраст до 30 лет, рост — не выше 170 сантиметров, летчик-истребитель, высокий уровень летной подготовки, отсутствие хронических заболеваний, — пояснил врач.

Однако сейчас, отметил Артюков, рост космонавта может доходить до 190 сантиметров, возраст может быть и 50 лет, если это ученый. Отбор по здоровью остается очень строгим, это касается и космических туристов.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Космонавт Роман Романенко поздравил россиян с Днем космонавтики в прямом эфире