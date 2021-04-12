Почти 100 граммов героина нашли у москвича на юге столицы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лебедянская улица Карта всех событий

На юге Москвы полиция задержала мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Сообщается, что задержанным оказался 39-летний житель столицы. При обыске в доме подозреваемого на Лебедянской улице у него был найден сверток с порошком белого цвета. Последующая экспертиза выявила, что это героин общей массой более 98 граммов.

Правоохранители установили, что мужчина собирался продать хранящееся у него наркотическое вещество. Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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