Антинаркотическая комиссия Москвы опубликовала доклад о наркоситуации в 2020 году

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Антинаркотическая комиссия в Москве утвердила доклад о результатах мониторинга наркоситуации в городе в 2020 году. По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы столичного департамента здравоохранения, число случаев смерти граждан от отравления наркотическими средствами и психотропными веществами в 2020 году снизилось на 11,5 процента по сравнению с 2019 годом.

Показатель смертности от употребления наркотиков и психотропных веществ в Москве из расчета на 100 тысяч человек в 2020 году составил 8,7 смертельного случая. В 2019 году эта цифра достигала 9,8 летального исхода. В 2020 году от передозировки наркотиков и психотропных веществ умерло 20 несовершеннолетних лиц.

По данным правоохранительных органов, в прошлом году отмечался наркотрафик из стран Центральной Азии, Индии, Израиля и Таиланда. Из стран СНГ почтовыми отправлениями ввозились сильнодействующие вещества. Среди мест постоянного сбыта и потребления запрещенных веществ в Москве фигурировали ночные клубы, дискотеки, кафе, рестораны, бары и другие места досуга. В указанных заведениях органами внутренних дел проведено 36 оперативно-профилактических мероприятий, в результате которых за наркопреступления задержано 11 человек, возбуждено 11 уголовных дел, изъято 30,6 грамма наркотиков. На медицинское освидетельствование на предмет потребления наркотиков направлено 64 человека.

Кроме того, в 2020 году в целях пресечения фактов незаконного распространения наркотиков через интернет-ресурсы во взаимодействии с заинтересованными ведомствами правительства Москвы было выявлено 2045 сайтов, содержащих материалы, связанные с распространением или пропагандой незаконного потребления наркотических средств. В результате в Роскомнадзоре было принято 922 экспертных решения об ограничении доступа к сайтам и страницам в социальных сетях. Всего выявлено 2443 преступления, совершенных с использованием интернет-технологий. К ответственности привлечено 783 человека.

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