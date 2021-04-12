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Москвичам посоветовали сменить шины на летние
Фото: Вечерняя Москва

Москвичам посоветовали сменить шины на летние

Иван Юминов

Город

Водители в Москве могут приступить к смене резины из-за установления в городе хорошей погоды. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник, 12 апреля.

— В Москве установилась стабильно теплая погода, и даже ночью температура не опускается ниже нуля градусов. Значит, водители уже могут менять зимнюю резину на летнюю, — сообщили в ведомстве.

Самые большие очереди на замену шин образовываются в выходные дни и в майские праздники, поэтому стоит заранее записаться на шиномонтаж, отмечает Интерфакс.

Ранее автоэксперты назвали условия смены зимней резины на летнюю.

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ЦОДДлетняя резинашины
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