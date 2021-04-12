Астрологи рассказали, каких мужчин не стоит выбирать женщинам разных знаков зодиака

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Девушки часто любят идеализировать своих избранников. Однако в последующем оказывается, что не все так радужно, как на самом деле. Астрологи дали представительницам всех знаков зодиака советы о том, какие мужчины могут им подойти.

Овен

Несмотря на то что девушки-Овны любят доминировать, из этого не выйдет хороших отношений. Астрологи советуют остановить свой выбор на равном партнере.

Тельцы

Представительницы этого знака зодиака постоянно забывают, что в отношениях нужно слушать не только свой разум, но и сердце. Звезды советуют прекратить при выборе партнера взвешивать все «за» и «против».

Близнецы

Девушки этого знака зодиака уверены, что идеальные партнеры должны быть похожи друг на друга, однако звезды говорят об обратном. Близнецам подходят спокойные и уравновешенные мужчины, которые могут умерить пыл своих возлюбленных.

Раки

Женщины-Раки любят саму идею отношений, а не своих партнеров. Астрологи рекомендуют не забывать, что одного чувства влюбленности и привязанности недостаточно для крепких отношений.

Львы

Девушки-Львы любят похожих на них партнеров. Одновременно с этим они хотят найти возлюбленного, который сможет поставить под сомнение их авторитет.

Девы

Любительницы контроля Девы, встречая мужчину, который олицетворяет собой хаос, стремятся навести в его мире порядок. Однако астрологи отметили, что попытки привнести порядок в его жизнь редко оказываются чем-то хорошим.

Весы

Представительницы прекрасного пола, родившиеся под знаком Весов, не представляют свою жизнь без любви. Они часто начинают отношения с первым, кто обратит на них внимание. Звезды советуют дождаться достойного кандидата, не распыляя внимание на остальных.

Скорпионы

Недоступность привлекает Скорпионов. Дамы этого знака зодиака часто соглашаются на безответную любовь. Астрологи напоминают, что отношения должны приносить удовольствие, а не страдание.

Стрелец

Девушки-Стрельцы любят партнеров с противоположными интересами. Однако с развитием отношений к ним приходит понимание, что они с возлюбленными разные люди. Звезды рекомендуют выбирать возлюбленных, с которыми есть много точек соприкосновения.

Козероги

Представительницы это знака зодиака влюбляются только в сильных личностей. Такие партнеры могут уважительно относиться к личному пространству своих партнеров, но игнорировать их эмоции. Из-за подобной «сухости» возлюбленного Козероги начинают уставать.

Водолеи

Звезды напоминают Водолеям, что не стоит подражать своим избранникам, думая, что они родственная душа. Именно это является главной проблемой представительниц этого знака зодиака.

Рыбы

Родившиеся под знаком Рыб любят вкладывать душу в отношения. Однако многие мужчины могут этим злоупотреблять, не отдавая ничего взамен, сообщает Пятый канал.

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