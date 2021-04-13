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Парапсихолог назвала самые энергетически неблагоприятные районы Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Парапсихолог назвала самые энергетически неблагоприятные районы Москвы

Юлия Курганова

Город

Самыми энергетически неблагоприятными, с точки зрения парапсихологии, столичными районами считаются Люблино и Выхино. Об этом рассказала парапсихолог Людмила Шумилова.

Она отметила, что центром положительной энергетики в Москве принято считать Боровицкий холм, откуда начинался город.

— Дальше реки — Москва, Неглинная и Яуза — несут вниз по течению заряженную определенными эмоциями воду. И чем дальше от центра уносится вода, тем больше негативной энергии людей она в себе несет. Поэтому самые неблагоприятные энергетически районы — это Люблино и Выхино, — сообщила парапсихолог.

Также специалист добавила, что плотность населения в городах, как правило, настолько высока, что наибольшее влияние на энергетику района оказывают живущие в нем люди. По словам Шумиловой, негативные вибрации соседей по району могут сделать его крайне неблагоприятным.

Эксперт подчеркнула, если негативный человек не готов интегрироваться в окружение с положительными вибрациями и энергетикой, то позитивная среда в результате его вытолкнет. И в обратную сторону это не действует: если позитивный человек попадает в среду с негативной энергетикой, то он сможет ей противостоять, создавая вокруг положительное поле, передает РИА Недвижимость.

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районы МосквыВыхино-ЖулебиноЛюблино
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