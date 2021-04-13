Онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках создали в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителям столицы стал доступен сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, сервис позволяет узнать, в какой из библиотек столицы есть в наличии необходимые издания. Книги можно забронировать онлайн. Также сервис оповестит, когда заказ будет готов к выдаче в библиотеке.

Наталья Сергунина напомнила о том, что власти Москвы закончили подключение городских библиотек к общей информационной системе. В настоящее время жители столицы могут брать книги в любой из них по единому читательскому билету.

— Новый этап — создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек, — отметила заммэра.

Для того чтобы найти и забронировать книгу с помощью сервиса, необходимо зайти на официальный сайт мэра Москвы и открыть раздел «Услуги», затем выбрать категорию «Культура, спорт и отдых». Искать произведения можно по названию, автору, издательству и другим параметрам. Сервис отобразит на интерактивной карте все библиотеки, в которых они есть в наличии, а также число доступных для онлайн-бронирования книг. После выбора библиотеки нужно ввести данные получателя, а потом нажать на кнопку «Забронировать».

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