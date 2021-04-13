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Эпидемический порог по ОРВИ превышен в трех регионах России
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Эпидемический порог по ОРВИ превышен в трех регионах России

Анастасия Колоскова

Здоровье

Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали превышение недельного порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в трех субъектах России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 13 апреля.

Среди детей в возрасте от трех до шести лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте страны, от семи до 14 лет — в четырех регионах, среди лиц старше 15 лет — в 18 субъектах страны.

У детей до двух лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

В период подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2020–2021 годов были вакцинированы 85,9 миллиона человек, что составляет 59 процентов от общей численности населения России, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

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