Тренинги для самозанятых проведут в столичном центре «Моя карьера»

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

В столице в центре «Моя карьера» пройдут тематические тренинги для тех, кто собирается начать свое дело, находится в поиске бизнес-идей и хочет почерпнуть новую информацию для эффективной работы.

На занятии «Основы самозанятости» 14 апреля пройдут групповые консультации мастерской предпринимательства и самозанятости, которые помогут разобраться в юридических вопросах.

Участники мероприятия смогут разобраться в том, кто такие самозанятые, как им пройти регистрацию и какие правила работы устанавливает для них закон.

Помимо этого, специалисты расскажут, при каких условиях формируется трудовой стаж для будущей пенсии и как устанавливается размер налоговых ставок при уплате страховых взносов.

Встреча «Самозанятость: как найти внутреннее вдохновение для реализации своего потенциала» пройдет 15 апреля. Ведущие эксперты расскажут, как сохранить внутренний баланс и какие методики использовать.

Также центр организует встречу «Поиск идеи для самозанятого», которая пройдет 19 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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